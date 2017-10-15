Южнокорейские СМИ сообщили о подготовке КНДР к новым ракетным испытаниям
15 октября 2017, 09:54
По информации газеты "Тино ильбо", передвижения мобильных пусковых установок в четырех районах КНДР удалось заснять американским спутникам.
Американские и южнокорейские разведслужбы зафиксировали признаки подготовки Северной Кореи к осуществлению новых ракетных запусков, сообщает РИА Новости.
По информации газеты "Тино ильбо", передвижения мобильных пусковых установок в четырех районах КНДР удалось заснять американским спутникам.
Сообщается, что Северная Корея может испытать сразу несколько типов вооружений, в том числе баллистическую ракету средней дальности "Хвасон-12". Издание также не исключает, что КНДР произведет одновременный запуск сразу нескольких ракет или же испытает межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-13", характеристики которой пока не установлены.
В сентябре Северная Корея осуществила пуск ракеты, которая пролетела через территорию Японию. Южнокорейские военные заявили, что ракета достигла высоты около 800 километров.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
Фото: РИА Новости
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