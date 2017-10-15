В Кыргызстане задержали экс-депутата за подготовку к беспорядкам на выборах президента

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ выявил очередной факт подготовки к массовым беспорядкам с последующим захватом административных зданий, планируемого после оглашения итогов выборов президента КР 15 октября, сообщает on1.kg





Установлено, что экс-депутат Жогорку Кенеша Казыбек Шайымбетов, ранее осужденный за незаконное хранение и ношение взрывного устройства и боеприпасов, предварительно вступив в сговор с группой лиц, намеревались принять активное участие в массовых беспорядках во время и после проведения выборов президента КР в случае проигрыша одного из кандидатов.





Для реализации своих преступных намерений Казыбек Шайымбетов и его сторонники в последние несколько дней проводили активные поиски оружия и боеприпасов к ним для участия в массовых беспорядках и захватах административных зданий государственных органов КР.





14 октября по данному факту в отношении Казыбека Шайымбетова и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 27 и частью 1 статьи 233 (приготовление к организации массовых беспорядков), статьей 27 и статьей 295 (приготовление к насильственному захвату власти) и частью 2 статьи 241 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса КР.





Задержанные доставлены в ГКНБ КР. В настоящее время ведется следствие.





Фото: azattyq.org