В Сочи открывается XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Организаторам ВФМС было необходимо показать, что события, "происходящие на мировой политической арене, во многом не касаются обычных ребят, живущих в разных странах мира".





"Для нас фестиваль - это прежде всего событие, которое привлечет в нашу страну огромное количество молодых людей со всего мира. Это возможность показать нашу страну открытой, современной и демократичной. Это возможность показать ее тем людям, которые будут создавать будущее других стран", - рассказал глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.





Участники





Изначально организаторы заявляли об участии в фестивале 20 тыс. человек, из которых половина, как предполагалось, придется на долю россиян, и половина - на долю иностранных гостей из 180 стран мира, однако в субботу в пресс-службе фестиваля уточнили, что на форум приехало гораздо больше людей, чем предполагалось. Организаторы фестиваля помогают всем прибывшим с размещением и аккредитацией.