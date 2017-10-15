В Сочи открывается XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
15 октября 2017, 10:33
В фестивале примут участие более 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира.
Построение мира будущего станет одной из ключевых тем XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который открывается в воскресенье в Сочи. Ожидается, что в мероприятиях фестиваля примет участие президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Организаторам ВФМС было необходимо показать, что события, "происходящие на мировой политической арене, во многом не касаются обычных ребят, живущих в разных странах мира".
"Для нас фестиваль - это прежде всего событие, которое привлечет в нашу страну огромное количество молодых людей со всего мира. Это возможность показать нашу страну открытой, современной и демократичной. Это возможность показать ее тем людям, которые будут создавать будущее других стран", - рассказал глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.
Участники
Изначально организаторы заявляли об участии в фестивале 20 тыс. человек, из которых половина, как предполагалось, придется на долю россиян, и половина - на долю иностранных гостей из 180 стран мира, однако в субботу в пресс-службе фестиваля уточнили, что на форум приехало гораздо больше людей, чем предполагалось. Организаторы фестиваля помогают всем прибывшим с размещением и аккредитацией.
Возраст участников фестиваля - от 18 до 35 лет, при этом средний возраст составляет 25-26 лет.
Гости фестиваля
На фестивале ожидается внушительный состав гостей и спикеров. Поговорить с молодежью планеты приедут многие российские министры и политики, известные общественники, деятели культуры, представители религиозных организаций.
На встречу с молодежью приедет генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура, мотивационный оратор Ник Вуйчич, кинорежиссер Клод Лелуш, музыкант Мишель Легран, GR-директор Google по развивающимся рынкам Дорон Авни, а также генеральный директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) Марко Ламбертини.
Фото: ТАСС
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