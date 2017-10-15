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В Шымкенте двое детей пострадали от педофила

15 октября 2017, 10:53

В Шымкенте ходят слухи о неких педофилах, охотящихся на детей, однако полиция заявила о поиски только одного подозреваемого.

Полицейские Шымкента разыскивают педофила, предполагается, что от его рук пострадали, как минимум, двое детей, сообщает Otyrar.kz.

В эти дни город наполнен слухами о неких педофилах, охотящихся на детей. В социальных сетях рассылаются сообщения с фото преступников. Выяснилось – полицейские действительно ищут педофила, но интернет-рассылки о "педофилах" являются фейками.

"3 и 4 октября в Енбекшинский отдел полиции обратились две жительницы Шымкента с заявлениями, что в отношении их несовершеннолетних детей были совершены развратные действия неизвестным молодым мужчиной, примерно 19-20 лет. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 124 УК РК "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", — рассказала руководитель Управления языка и информации ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

Для розыска неизвестного мужчины создана оперативная группа. Создан фоторобот подозреваемого, он имеется во всех отделах полиции Шымкента.

Фото: crime-ua.com


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