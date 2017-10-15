Житель Акмолинской области вымогал у знакомого 500 тыс тенге за сохранение его постыдной тайны
15 октября 2017, 11:17
В случае неполучения денег, задержанный обещал рассказать всем о интимной связи.
Житель Акмолинской области требовал от односельчанина 500 тыс тенге взамен на сохранение его секрета, передает ИА «NewTimes.kz».
Сообщается, что 13 октября был задержан 35-летний местный житель, который шантажировал своего 25-летнего односельчанина, требуя у последнего 500 тыс тенге.
В случае неполучения денег, задержанный обещал рассказать всем о интимной связи между молодым человеком и замужней женщиной, жительницей того же села.
«По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы до четырех лет», - прокомментировали в пресс-службе ДВД региона.
Фото: kokshetau.asia
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