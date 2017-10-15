Полномочия президента должны сокращаться — Алмазбек Атамбаев
15 октября 2017, 11:39
Как отметил глава государства, Кыргызстан выбрал свой путь — парламентское правление.
Из 53 развитых стран только в двух президентское правление. В остальных – парламентское, и Кыргызстан должен идти вперёд. Для этого полномочия президента должны сокращаться, а правительства — расширяться. Об этом сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев после голосования в Бишкеке, сообщает knews.kg.
Как отметил глава государства, Кыргызстан выбрал свой путь — парламентское правление. И доказательством этому стали чистые выборы, где никто не знает, кто победит.
“Мы и дальше будем сокращать полномочия президента, потому что власть не должна быть сконцентрирована в одних руках. Примером этого стали Акаевы и Бакиевы”, — сказал Атамбаев.
Президент напомнил, что при желании мог бы изменить Конституцию под себя и переизбраться на второй и третий сроки, «как это сделали наши соседи».
«Но этого не произойдёт, потому что Кыргызстан выбрал путь парламентской демократии», — резюмировал Атамбаев.+
Напомним, сегодня, 15 октября, в Кыргызстане проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.
Фото: knews.kg
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