Полномочия президента должны сокращаться — Алмазбек Атамбаев

Из 53 развитых стран только в двух президентское правление. В остальных – парламентское, и Кыргызстан должен идти вперёд. Для этого полномочия президента должны сокращаться, а правительства — расширяться. Об этом сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев после голосования в Бишкеке, сообщает knews.kg





Как отметил глава государства, Кыргызстан выбрал свой путь — парламентское правление. И доказательством этому стали чистые выборы, где никто не знает, кто победит.





“Мы и дальше будем сокращать полномочия президента, потому что власть не должна быть сконцентрирована в одних руках. Примером этого стали Акаевы и Бакиевы”, — сказал Атамбаев.





Президент напомнил, что при желании мог бы изменить Конституцию под себя и переизбраться на второй и третий сроки, «как это сделали наши соседи».





«Но этого не произойдёт, потому что Кыргызстан выбрал путь парламентской демократии», — резюмировал Атамбаев.+





Напомним, сегодня, 15 октября, в Кыргызстане проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.



