В Актобе родители объявили бойкот администрации школы из-за новенького ученика

Они написали письмо директору и поставили ультиматум – пока «новенький» не уйдет из класса, их дети посещать уроки не будут.





«В нашем классе создалась неблагоприятная ситуация. В этом году в наш класс перевели нового ученика. Мы не хотим, чтобы наши дети, подобно этому ребёнку, рылись в вещах учителя и учеников, пререкались и даже избивали учителей, во время уроков ходили и швыряли вещи других учеников», - пишут родители в коллективном письме.





Они утверждают, что просили маму мальчика ходить на занятия и смотреть за сыном. Но даже это не спасает ситуацию.





«Этот мальчик может посреди урока скакать ногами по партам, учитель физкультуры у нас невысокого роста, и ребенок бил его ногами по лицу», - утверждает одна из родительниц.





Мать мальчика объяснила журналистам, что у ребёнка диагноз «синдром дефицита внимания». А предыдущая учительница жаловалась, что мальчик сломал ей плечо.





«Я лечу сына с пяти летнего возраста. Мы через день ходим в бассейн, занимаемся с тренером. Он наблюдается у невропатолога, получает лечение. Комиссия ПМПК рекомендовала моему сыну обучение в классе, а не на дому. Да, он гиперактивный, но перерастёт. Так считают врачи», - сообщил мать «новенького».





Директор школы № 25 Шолпан Баядилова рассказала, что у них обучается 8 детей с особыми потребностями. Это связано с установкой министерства на инклюзивное образование.



