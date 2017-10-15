В Актобе родители объявили бойкот администрации школы из-за новенького ученика
15 октября 2017, 12:19
Они написали письмо директору и поставили ультиматум – пока «новенький» не уйдет из класса, их дети посещать уроки не будут.
В средней школе № 25 Актобе сегодня случился скандал. Родители второго «Г» класса категорически против, чтобы занятия посещал новый одноклассник их детей, передает timeskz.kz.
Они написали письмо директору и поставили ультиматум – пока «новенький» не уйдет из класса, их дети посещать уроки не будут.
«В нашем классе создалась неблагоприятная ситуация. В этом году в наш класс перевели нового ученика. Мы не хотим, чтобы наши дети, подобно этому ребёнку, рылись в вещах учителя и учеников, пререкались и даже избивали учителей, во время уроков ходили и швыряли вещи других учеников», - пишут родители в коллективном письме.
Они утверждают, что просили маму мальчика ходить на занятия и смотреть за сыном. Но даже это не спасает ситуацию.
«Этот мальчик может посреди урока скакать ногами по партам, учитель физкультуры у нас невысокого роста, и ребенок бил его ногами по лицу», - утверждает одна из родительниц.
Мать мальчика объяснила журналистам, что у ребёнка диагноз «синдром дефицита внимания». А предыдущая учительница жаловалась, что мальчик сломал ей плечо.
«Я лечу сына с пяти летнего возраста. Мы через день ходим в бассейн, занимаемся с тренером. Он наблюдается у невропатолога, получает лечение. Комиссия ПМПК рекомендовала моему сыну обучение в классе, а не на дому. Да, он гиперактивный, но перерастёт. Так считают врачи», - сообщил мать «новенького».
Директор школы № 25 Шолпан Баядилова рассказала, что у них обучается 8 детей с особыми потребностями. Это связано с установкой министерства на инклюзивное образование.
«С таким ребенком мы сталкиваемся впервые. Я сейчас как между трёх огней. И родителей жалко, и мальчика, и учителей. После уговоров родителей, детей удалось всё-таки усадить за парты. Сейчас решается вопрос возвращения В. в класс, откуда он перевёлся», - признаётся директор школы.
Фото: timeskz.kz
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