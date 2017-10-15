Трампу предрекли оглушительную победу на следующих выборах президента

"Президент Трамп не только сохранит свой пост до конца срока, но на выборах 2020 года получит 400 голосов выборщиков", — заявил Бэннон, выступление которого транслировал телеканал ABC.

Экс-советник отметил, что победу Трампу обеспечило "восстание популистов, националистов и консерваторов".





Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года, набрав 304 голоса против 227 у Клинтон по выборщикам от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей.





Бэннон в прошлом был одним из ближайших советников Трампа, но его критиковали за близость к так называемому альтернативному правому движению, особенно после столкновений в Шарлоттсвилле. Кроме того, Бэннона подозревали в организации утечек в прессу.



