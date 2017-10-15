Трампу предрекли оглушительную победу на следующих выборах президента
15 октября 2017, 12:49
Работой Трампа на посту главы государства недовольны более половины опрошенных (54%), поддерживают шаги президента чуть более трети респондентов (37%).
Бывший стратегический советник президента США Стивен Бэннон уверен, что Дональд Трамп сможет одержать громкую победу на следующих президентских выборах в 2020 году и наберет 400 голосов выборщиков, сообщает РИА Новости.
"Президент Трамп не только сохранит свой пост до конца срока, но на выборах 2020 года получит 400 голосов выборщиков", — заявил Бэннон, выступление которого транслировал телеканал ABC.
Экс-советник отметил, что победу Трампу обеспечило "восстание популистов, националистов и консерваторов".
Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года, набрав 304 голоса против 227 у Клинтон по выборщикам от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей.
Бэннон в прошлом был одним из ближайших советников Трампа, но его критиковали за близость к так называемому альтернативному правому движению, особенно после столкновений в Шарлоттсвилле. Кроме того, Бэннона подозревали в организации утечек в прессу.
Результаты опроса новостного портала PBS NewsHour и компании Marist Poll, опубликованные 4 октября, показали, что в целом работой Трампа на посту главы государства недовольны более половины опрошенных (54%), поддерживают шаги президента чуть более трети респондентов (37%). Кроме того, у большинства американцев сложилось "неблагоприятное" впечатление лично о Трампе. Почти две трети респондентов (65%) считают, что США движутся в неверном направлении.
Фото: AFP 2017 / Mandel Ngan
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