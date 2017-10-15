В Гонконге сохраняется высокий уровень угрозы из-за тайфуна "Ханун"

Восьмой уровень опасности был объявлен в воскресенье в 8.40 по местному времени (6.40 аст.), в 12.45 (10.45 аст.) его действие продлили. По данным метеорологов, это означает, что средняя скорость ветра может достичь или превысить 63 километра в час.





К настоящему моменту тайфун находится в 220 километрах от Гонконга, он двигается со скоростью 25 километров в час через северную часть Южно-Китайского моря в западном направлении к острову Хайнань.





Метеорологи рекомендуют жителям города и близлежащих к нему населенных пунктов оставаться дома, закрыть все окна и двери. Держаться подальше от окон и открытых частей дома, передвинуть из таких мест всю мебель и ценные предметы. Также рекомендуется держаться подальше от побережья и ни в коем случае не выходить в море.





Газета South China Morning Post сообщила, что из-за надвигающегося тайфуна затронутым оказалось транспортное сообщение, при этом аэропорты пострадали в наименьшей степени, к настоящему моменту отменены или задержаны лишь несколько рейсов. Сильнее всего погода отразилась на паромном сообщении, движение по большинству маршрутов остановлено. Также в рамках предосторожности закрыты некоторые туристические объекты.



