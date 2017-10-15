Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Впервые в истории состоится сражение гигантских роботов

15 октября 2017, 13:44

Сражение покажут в прямом эфире на платформе игровых трансляций Twitch.

17 октября состоится первая в истории дуэль гигантских роботов, передает hitech.vesti.ru.

В схватке сойдутся 3,5-метровый Eagle Prime, спроектированный американской компанией MegaBots, и Kuratas "ростом" в 4 м, который будет предоставлять фирму Suidobashi Heavy Industries из Японии.

Сражение покажут в прямом эфире на платформе игровых трансляций Twitch. Eagle Prime находился в разработке почти два года. Весящий 6,5 тонны "мегабот" перемещается на гусеницах. Он располагает 430-сильным двигателем V8 LS3, двуствольной пушкой, стреляющей шарами, и захватом-клешней, а его кабина вмещает двух пилотов. На разработку механизма было потрачено около $2,5 миллиона.

Противостоять американскому бойцу будет Kuratas, который весит почти вдвое меньше - 6,5 т. Первая модель "японца" была создана еще в 2012 году. Робот способен двигать туловищем, руками и ногами, стрелять из "пушек", начиненных фейерверками и жидкостью, а также передвигаться на четырех колесах.


Фото: Twitch


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...