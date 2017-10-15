Впервые в истории состоится сражение гигантских роботов
15 октября 2017, 13:44
Сражение покажут в прямом эфире на платформе игровых трансляций Twitch.
17 октября состоится первая в истории дуэль гигантских роботов, передает hitech.vesti.ru.
В схватке сойдутся 3,5-метровый Eagle Prime, спроектированный американской компанией MegaBots, и Kuratas "ростом" в 4 м, который будет предоставлять фирму Suidobashi Heavy Industries из Японии.
Сражение покажут в прямом эфире на платформе игровых трансляций Twitch. Eagle Prime находился в разработке почти два года. Весящий 6,5 тонны "мегабот" перемещается на гусеницах. Он располагает 430-сильным двигателем V8 LS3, двуствольной пушкой, стреляющей шарами, и захватом-клешней, а его кабина вмещает двух пилотов. На разработку механизма было потрачено около $2,5 миллиона.
Противостоять американскому бойцу будет Kuratas, который весит почти вдвое меньше - 6,5 т. Первая модель "японца" была создана еще в 2012 году. Робот способен двигать туловищем, руками и ногами, стрелять из "пушек", начиненных фейерверками и жидкостью, а также передвигаться на четырех колесах.
Фото: Twitch
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