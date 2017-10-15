МИК РК: ситуация на казахстанско-кыргызской границе остается стабильной

На сегодняшний день операция по усиленному контролю казахстанско-кыргызского участка государственной границы ведется в плановом режиме, сообщает Zakon.kz





Проведенная проверка показала, что инцидент с прорывом ограждений на таможенном участке, зафиксированный на распространяемом в сети Интернет видео, с момента начала операции не происходил и имел место несколько лет назад.





Контроль проводится в рамках исполнения законодательства ЕАЭС с целью сокращения объема «серого» импорта.





В рамках проводимых работ за последние сутки из 131 проверенного транспортного средства выявлено 13 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. Речь идет о превышении весогабаритных параметров – 2, отсутствии казахстанского бланка разрешения – 3 и иных нарушениях – 8. Всего за вышеуказанные нарушения наложено административного штрафа на сумму 285 тыс. тенге.





Наряду с этим 1 пассажирский автобус помещен на штрафную стоянку по причине отсутствия разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок.





Что касается основных товаров, перемещаемые из КНР в Кыргызскую Республику через Республику Казахстан, то это товары народного потребления.





В настоящее время по ним также проводится таможенный досмотр. Уже досмотрено 26 транспортных средств, из них по 9 выявлено нарушение таможенного законодательства, а именно не достоверное декларирование более 60 тонн товаров народного потребления.





По итогам заведено 1 уголовное дело, 5 - на стадии административного производства, по остальным определяется таможенная стоимость.





Также с 10 октября т.г. усилен ветеринарный контроль на казахстанско-кыргызской границе. В настоящее время на 6 пограничных ветеринарных постах задействовано – 32 инспектора.





На сегодняшний день в отношении 5 кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан, так как ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции.





В отношении отдельных видов продукции 2-х кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль.





13 октября на посту «Карасу» задержана одна машина с пищевой продукцией с нарушениями в оформлении ветеринарного сертификата. Наложен штраф в размере 226 900 тенге, груз возвращен.





Также была задержана партия немаркированного груза сельскохозяйственной продукции весом 2,5 тонны, что является грубым нарушением фитосанитарных требований национального законодательства и законодательства ЕАЭС.





С момента усиления ветеринарного контроля в отношении кыргызских товаров наблюдается резкое снижение их ввоза и отсутствие транзита.





Кроме того, с началом усиления фитосанитарного контроля в пунктах контроля и назначения досмотрено 105 грузовых автомашин с подкарантинной продукцией общим весом более 692,6 тонн.





Из них на границе досмотрена 81 автомашина – 521,6 тонн продукции, в пунктах назначения 24 автомашины - 172 тонны продукции.





Выявлено 11 фактов нарушений.





В отношении нарушителей приняты следующие меры: по 10 фактам – груз возвращен в Кыргызстан, в т.ч. по 2 фактам наложен штраф; по 1 факту – наложен штраф; возвращено продукции весом 44 тонны, наложено штрафа на сумму – 68 тыс. тенге.





Фото: Sputnik Кыргызстан



