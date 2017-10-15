Задержаны 10 участников «рыночного» конфликта в Астане
15 октября 2017, 14:40
Участниками инцидента стали охранники двух разных охранных агентств.
В Астане задержали 10-ых участников конфликта рынке «Шарын», передает МИА «Казинформ».
В частности, как говорится в сообщении, столичным полицейским удалось предотвратить разгорающийся на рынке конфликт. Как выяснилось, участниками инцидента стали охранники двух разных охранных агентств.
«13 октября на рынке «Шарын» произошла конфликтная ситуация между охранниками двух охранных служб. Сообщение в ЦОУ ДВД Астаны поступило около 12 часов дня. Для разбирательства в территориальное УВД доставлены около 10 человек. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.252 УК РК (превышение полномочий служащими частн.охран.служб)», - говорится в сообщении ДВД Астаны.
Фото: inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883386-48448e510048f9319f9212b279977f5a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...