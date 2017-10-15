Задержаны 10 участников «рыночного» конфликта в Астане

В Астане задержали 10-ых участников конфликта рынке «Шарын», передает МИА «Казинформ»





В частности, как говорится в сообщении, столичным полицейским удалось предотвратить разгорающийся на рынке конфликт. Как выяснилось, участниками инцидента стали охранники двух разных охранных агентств.





«13 октября на рынке «Шарын» произошла конфликтная ситуация между охранниками двух охранных служб. Сообщение в ЦОУ ДВД Астаны поступило около 12 часов дня. Для разбирательства в территориальное УВД доставлены около 10 человек. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.252 УК РК (превышение полномочий служащими частн.охран.служб)», - говорится в сообщении ДВД Астаны.



