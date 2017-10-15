В Казахстан прибудет миротворческий контингент из Кыргызстана

В учении примут участие миротворческие контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, полицейские подразделения, входящие в состав Коллективных миротворческих сил (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности.





В настоящее время на территории РК находятся миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, России, Таджикистана, прибытие контингента Кыргызстана ожидается сегодня, военнослужащие пересекли кыргызстанско – казахстанскую границу на шести военных автомашинах в 13.00ч. и движутся к месту проведения учения.