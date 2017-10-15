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В Казахстан прибудет миротворческий контингент из Кыргызстана

15 октября 2017, 14:56

В настоящее время на территории РК находятся миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, России, Таджикистана.

С 16 по 20 октября на территории Казахстана (полигон «Илийский») пройдут учения по постконфликтному урегулированию с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2017»,сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В учении примут участие миротворческие контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, полицейские подразделения, входящие в состав Коллективных миротворческих сил (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности.

В настоящее время на территории РК находятся миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, России, Таджикистана, прибытие контингента Кыргызстана ожидается сегодня, военнослужащие пересекли кыргызстанско – казахстанскую границу на шести военных автомашинах в 13.00ч. и движутся к месту проведения учения.

Фото: РИА Новости

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