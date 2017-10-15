В Алматы прошел юбилейный двадцатый велопробег
15 октября 2017, 15:20
На финише, по обычаю разыгрывались множество ценных призов, главным из которых является велосипед.
Сегодня, в рамках программы «Спорттық Алматы» состоялся 20-ый юбилейный массовый велопробег, который собрал около 500 жителей и гостей города, сообщает Zakon.kz.
На этот раз, протяженность маршрута составила 8 км. Любители велопробега поехали в сторону восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД) до пересечения с проспектом Толе би, затем по этой дороге в западном направлении отправились до Площади Астана, которая была презентована в сентябре после масштабной реконструкции.
На финише, по обычаю разыгрывались множество ценных призов, главным из которых является велосипед. Сегодня его обладателем стал Рустем Аюпов.
- Я постоянный участник еженедельных велопробегов. Мне очень везет на велосипеды, это уже второй велосипед, который я выиграл. Сегодня приехал с друзьями, мы все занимаемся спортом и поддерживаем здоровый образ жизни. Спасибо организаторам за такую возможность, - отметил победитель Рустем Аюпов.
Данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы», стал 20-ым из 21 запланированных в этом году. Программа направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.
Напомним, что следующий велопробег станет завершающим этого велосезона. По словам организаторов, будут разыграны 10 велосипедов и множество подарков.
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