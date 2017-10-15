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В Алматы с высотки выбросился человек

15 октября 2017, 15:34

Судя по кадрам, из окна спрыгнула девушка.

В Алматы, напротив ТЦ «Dostyk Plaza», из окна высотного здания выбросился человек, передает Zakon.kz.

Видео появилось на страничке kris_p в Instagram. Очевидцы случайно засняли момент прыжка.

Судя по кадрам, из окна выпрыгнула девушка. Официальных комментариев от ДВД г. Алматы пока нет.

Подробности выясняются.

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