В Алматы с высотки выбросился человек
15 октября 2017, 15:34
Судя по кадрам, из окна спрыгнула девушка.
В Алматы, напротив ТЦ «Dostyk Plaza», из окна высотного здания выбросился человек, передает Zakon.kz.
Видео появилось на страничке kris_p в Instagram. Очевидцы случайно засняли момент прыжка.
Судя по кадрам, из окна выпрыгнула девушка. Официальных комментариев от ДВД г. Алматы пока нет.
Подробности выясняются.
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