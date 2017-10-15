Бахыт Сыздыкова стала жертвой преступников
15 октября 2017, 15:48
Она хотела «плюнуть, забить, но неудобно перед 32-мя тысячами подписчиков, которые читают и комментируют».
Неизвестные злоумышленники взломали страничку в Instagram общественного деятеля Бахыт Сыздыковой и потребовали 90 тыс.тенге (15 тыс. рублей), передает Zakon.kz.
Об этом она написала в своем Facebook.
«Как в таких случаях принято писать в фэйсбук? Молния!?? В общем, пришло письмо на почту. Мол, мы взломали Ваш инстаграмм, Ваш профиль у нас. Платите 15 тысяч рублей или мы удалим Ваш инстаграмм. Зашла в инстаграмм, реально нет моего профиля. Пять или шесть лет его веду, без фанатизма, для души, фото выставляю по настроению, иногда по просьбе подписчиков. Никогда на нем не зарабатывала, постов проплаченных не было. Я же не звезда шоубиза с миллионами фолловеров. Зачем - то меня взламывать?!!!!», - удивляется Сыздыкова.
По ее словам, она хотела «плюнуть, забить, но неудобно перед 32-мя тысячами подписчиков, которые читают и комментируют».
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