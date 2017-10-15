Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Упавшая с трапа самолета девочка скончалась в Санкт-Петербурге

15 октября 2017, 16:19

ЧП произошло 28 сентября, полуторагодовалая девочка все это время боролась за жизнь.

Полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа самолета в аэропорту Пулково, скончалась. Об этом агентству «Росбалт» сообщили знакомые ее семьи.

Ребенок умер, несмотря на все усилия врачей, утром 14 октября. Официальных комментариев пока не поступало, отмечает агентство.

Инцидент в Пулково произошел 28 сентября. При выходе пассажиров из самолета на самоходный трап произошло повреждение поворотной части платформы, из-за чего пролет трапа обрушился. Вместе с ним на асфальт с высоты более трех метров упали две пассажирки — 44-летняя женщина с полуторогодовалой внучкой. Женщина получила переломы, девочка — черепно-мозговую травму, они были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и 266 («Недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования»).

Поворотная часть платформы трапа неоднократно подвергалась ремонту. В связи с этим следствие полагает, что ремонтные работы являются недоброкачественными.

Кроме этого, в отношении неустановленных должностных лиц уполномоченного контролирующего органа в сфере воздушного транспорта, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...