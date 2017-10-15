Упавшая с трапа самолета девочка скончалась в Санкт-Петербурге

ЧП произошло 28 сентября, полуторагодовалая девочка все это время боролась за жизнь.

Полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа самолета в аэропорту Пулково, скончалась. Об этом агентству «Росбалт» сообщили знакомые ее семьи.

Ребенок умер, несмотря на все усилия врачей, утром 14 октября. Официальных комментариев пока не поступало, отмечает агентство.

Инцидент в Пулково произошел 28 сентября. При выходе пассажиров из самолета на самоходный трап произошло повреждение поворотной части платформы, из-за чего пролет трапа обрушился. Вместе с ним на асфальт с высоты более трех метров упали две пассажирки — 44-летняя женщина с полуторогодовалой внучкой. Женщина получила переломы, девочка — черепно-мозговую травму, они были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и 266 («Недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования»).

Поворотная часть платформы трапа неоднократно подвергалась ремонту. В связи с этим следствие полагает, что ремонтные работы являются недоброкачественными.

Кроме этого, в отношении неустановленных должностных лиц уполномоченного контролирующего органа в сфере воздушного транспорта, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press