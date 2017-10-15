В Астане некоторые кыргызстанцы не нашли себя в списках избирателей

Об этом сообщил председатель комиссии избирательного участка №9028 города Астана Данияр Сайлыбаев.

В Казахстане некоторые кыргызстанцы не нашли себя в списках избирателей, передает vesti.kg.

Об этом сообщил председатель комиссии избирательного участка №9028 города Астана Данияр Сайлыбаев. По его данным, на участке проголосовали 189 человек.

«На указанное время каких-либо нарушений нет. Однако имеются факты того, что некоторые избиратели не могут найти себя в списках. Посольство своевременно подавало в ЦИК информацию о них, но почему-то они не были включены в список», - отметил Сайлыбаев.

Напомним, голосование за кандидатов на президентский пост завершится сегодня в 20:00.