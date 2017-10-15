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Полицейские Алматы нашли бросившую годовалого малыша мать

15 октября 2017, 16:37

В отношении гражданки РФ возбуждено уголовное дело.

Сотрудники департамента внутренних дел города Алматы нашли мать годовалого мальчика, которого обнаружили вечером 8 октября в районе Нижней Пятилетки, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, грязного, замерзшего и голодного малыша около 10 часов вечера увидели полицейские в Турксибском районе. Сотрудники полиции доставили ребенка в детскую больницу №2.

Женщина 1979 года рождения, без определенного места жительства, оказалась гражданкой Российской Федерации.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 119 части 1 УК РК – «Оставление в опасности».

Уголовное дело будет направлено в суд в порядке упрощенного досудебного расследования.


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