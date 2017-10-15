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Видео с давкой людей на границе не соответствует действительности – МИК РК

15 октября 2017, 16:42

На кадрах видно, как толпа прорывает ограждение на границе, возникает давка и хаос.

Власти Казахстана назвали не соответствующим действительности распространяемое в соцсетях видео с казахстанско-кыргызской границы, снятое якобы на этой неделе.

"Проведенная проверка показала, что инцидент с прорывом ограждений на таможенном участке, зафиксированный на распространяемом в сети Интернет видео, с момента начала операции не происходил и имел место несколько лет назад", — сообщило министерство информации и коммуникаций Казахстана.

Проблемы с пересечением кыргызстанско-казахстанской границы начались 10 октября. На трех КПП образовались длинные автомобильные пробки и огромные очереди. В Казахстане объяснили, что на границе проводится усиленный досмотр для пресечения фактов "серого импорта". Также казахстанские пограничники перешли на усиленный режим работы в связи с проведением в Кыргызстане президентских выборов.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Владимир Пирогов


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