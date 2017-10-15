В Алматы грузовик врезался в газопроводные трубы, пострадали двое

Предполагается, что у водителя возникли проблемы с тормозами.

В Алматы грузовая автомашина врезалась в трубы газоснабжения, в результате чего пострадали два человека, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, автомобиль «ГАЗ» двигался по улице Жандосова в восточном направлении. По неизвестным причинам машину занесло налево, и грузовик врезался в металлический забор и газовые опорные трубы.

Предполагается, что у водителя возникли проблемы с тормозами.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ». На месте происшествия работают сотрудники аварийно-газовой службы.





Фото с сайта inform.kz