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В Алматы грузовик врезался в газопроводные трубы, пострадали двое

15 октября 2017, 16:55

Предполагается, что у водителя возникли проблемы с тормозами.

В Алматы грузовая автомашина врезалась в трубы газоснабжения, в результате чего пострадали два человека, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, автомобиль «ГАЗ» двигался по улице Жандосова в восточном направлении. По неизвестным причинам машину занесло налево, и грузовик врезался в металлический забор и газовые опорные трубы.

Предполагается, что у водителя возникли проблемы с тормозами.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ». На месте происшествия работают сотрудники аварийно-газовой службы.


Фото с сайта inform.kz


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