В Алматы грузовик врезался в газопроводные трубы, пострадали двое
Предполагается, что у водителя возникли проблемы с тормозами.
В Алматы грузовая автомашина врезалась в трубы газоснабжения, в результате чего пострадали два человека, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.
Как рассказали очевидцы, автомобиль «ГАЗ» двигался по улице Жандосова в восточном направлении. По неизвестным причинам машину занесло налево, и грузовик врезался в металлический забор и газовые опорные трубы.
Предполагается, что у водителя возникли проблемы с тормозами.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ». На месте происшествия работают сотрудники аварийно-газовой службы.
Фото с сайта inform.kz
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