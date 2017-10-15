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В Алматы загорелась лоджия на втором этаже многоэтажки

15 октября 2017, 17:07

Сотрудники ДЧС эвакуировали 54 человека.

Днем в воскресенье, 15 октября, в Алматы произошло возгорание в многоэтажном доме, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации официального представителя городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетовой, в 16:16 часов на пульт "101" поступило сообщение о горении квартиры на 2 этаже 18-этажного жилого дома по адресу: Алмалинский район, ул. Курмангазы, 145, угол Муканова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 16:22 часов.

Обстановка к моменту прибытия пожарных была следующая: в квартире 132 наблюдалось сильное задымление.

Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Пожарные, используя аппараты на сжатом воздухе для защиты дыхания, проверили выше и нижерасположенные квартиры на наличие людей. Пожарным пришлось вести тушение пожара и одновременно производить спасение людей.

Всего эвакуировано 54 человек, из них 20 детей.

Как выяснилось, произошло горение лоджии на площади 6 кв.м. Пожар локализован в 16:37 часов и ликвидирован в 16:43 часов.

Жертв и пострадавших нет.


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