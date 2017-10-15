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Названы пять главных причин поломки смартфонов

15 октября 2017, 17:33

Эксперты провели очередное исследование наиболее частых причин поломок современных смартфонов.

Эксперты провели очередное исследование наиболее частых причин поломок современных смартфонов. Поломка внутренних деталей приводит аппарат в негодность гораздо чаще, чем падение с высоты.

Так, в первую очередь часто выходит из строя так называемый северный мост — часть материнской платы. Его поломка грозит неисправностями в оперативной памяти.

Далее следует треснутый экран, работа которого может зависеть от аккуратности владельца гаджета. На третьем месте оказался выход из строя из-за загрязнения динамика.

Также эксперты заявили, что очень часто встречаются неполадки с программным обеспечением, в частности из-за вирусов. Замыкает пятёрку рейтинга перегрев аппарата из-за засорения устройства.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев, источник - Лайф


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