Названы пять главных причин поломки смартфонов
Эксперты провели очередное исследование наиболее частых причин поломок современных смартфонов.
Эксперты провели очередное исследование наиболее частых причин поломок современных смартфонов. Поломка внутренних деталей приводит аппарат в негодность гораздо чаще, чем падение с высоты.
Так, в первую очередь часто выходит из строя так называемый северный мост — часть материнской платы. Его поломка грозит неисправностями в оперативной памяти.
Далее следует треснутый экран, работа которого может зависеть от аккуратности владельца гаджета. На третьем месте оказался выход из строя из-за загрязнения динамика.
Также эксперты заявили, что очень часто встречаются неполадки с программным обеспечением, в частности из-за вирусов. Замыкает пятёрку рейтинга перегрев аппарата из-за засорения устройства.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев, источник - Лайф
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