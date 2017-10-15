Полиция Алматы расследует падение девушки с 19 этажа в Алматы
Жительница Алматинской области 1998 года рождения упала из окна.
Управление внутренних дел Медеуского района проводит расследование по факту падения с высоты 19-го этажа жительницы Алматинской области, 1998 года рождения. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.
Устанавливаются другие обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее было опубликовано видео падения девушки с высоты.
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