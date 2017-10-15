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Полиция Алматы расследует падение девушки с 19 этажа в Алматы

15 октября 2017, 17:40

Жительница Алматинской области 1998 года рождения упала из окна.

Управление внутренних дел Медеуского района проводит расследование по факту падения с высоты 19-го этажа жительницы Алматинской области, 1998 года рождения. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Устанавливаются другие обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее было опубликовано видео падения девушки с высоты.


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