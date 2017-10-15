Живодер постирал и отжал кота в машине

Мужчина был пьян, и только это может объяснить факт, что он снял убийство животного на видео.

В Коми 37-летний мужчина изуверским способом убил кота. Живодер бросил животное в стиральную машину и включил ее. Пытка продолжалась не менее получаса — сначала кот пытался выбраться, но в режиме отжима ребра барабана сломали ему кости.

Мужчина был пьян, и только это может объяснить факт, что он снял убийство животного на видео. Крики кота заглушала громкая музыка, пишет сайт "Комсомольская правда".

Садист не остановился в своих "развлечениях", отправив жестокие фото и видео своей девушке. Испытав ужас, она написала на своего (теперь уже бывшего возлюбленного) заявление в полицию. МВД проводит проверку и решает вопрос об открытии уголовного дела.

Живодер не скрывает свою личность в соцсетях. Самое малое, что ему желают интернет-пользователи — "гореть в аду". Мужчина же, в свою очередь, заявил, что кота убил не он, а вызвавшая полицию девушка. По словам подозреваемого, после распития трех бутылок водки он уснул, а она сняла произошедшее на его телефон и отправила себе. Сожительницу он назвал "пропащей" и добавил, что у них есть договор, согласно которому девушка будет распоряжаться его имуществом в случае смерти или ареста. "Да мне человека легче убить, чем животное", — заявил мужчина, ранее осужденный за убийство, разбой, угон и поджог.