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40% кыргызстанцев проголосовали на выборах президента

15 октября 2017, 18:35

На президентских выборах уже проголосовали 1 миллион 213 тысяч 803 кыргызстанца. Самая активная явка фиксируется в Оше.

40,12 процента кыргызстанцев успели проголосовать на президентских выборах до 17.00, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, в выборах уже приняли участие 1 миллион 213 тысяч 803 кыргызстанца. Самым активным стал город Ош. Каждый второй горожанин (52,8 процента) успел выразить свое мнение до пяти часов вечера.

В Таласской области явка избирателей составила 45,8 процента. Тройку самых активных регионов замыкает Бишкек — 45 процентов проголосовавших.

В Нарынской области проголосовало 41,95 процента избирателей, в Иссык-Кульской — 40,59.

В Ошской области зарегистрировано 38,94 процента проголосовавших, в Баткенской явка составила 37,33 процента.

Наименее активными регионами признаны Чуйская и Джалал-Абадская области — там количество избирателей составило 37,04 и 36,47 процента соответственно.

Источник: Sputnik Кыргызстан. Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков


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