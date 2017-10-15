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Крипторубль скоро появится в России

15 октября 2017, 18:58

Путин распорядился разработать и максимально обезопасить новую валюту.

Россия выпустит собственную криптовалюту – крипторубль. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин, заявил на закрытой встрече с членами Московского столичного клуба министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Никифоров сослался на текст постановления правительства со всеми регламентами. «Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через 2 месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС», – цитирует слова министра издание «АиФ».

По его мнению, крипторубль будет сделан быстро. Для эффективности крипторубля планируется упорядочить выплату НДФЛ. Так, если владелец не может объяснить причину появления у него крипторублей, при переводе их в российские рубли налог для него составит 13% от всего объема. При покупке и продаже крипторубля сумма составит 13% с заработанной разницы. Все эти вопросы еще предстоит обсудить, отметил Никифоров.

Министр пояснил, что создание крипторубля не будет равняться легализации биткоина и других криптовалют. В российской криптовалюте должна быть использована российская криптография, отметил министр. Кроме того, крипторубль будет невозможно «майнить». Никифоров пояснил, что скорее всего, это будет закрытая модель с определенным объемом регулируемой эмиссии.


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