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Модель утопила в бассейне Mercedes S400 своего бойфренда за отказ в деньгах

15 октября 2017, 19:01

На подъем автомобиля из воды потребовалось около четырех часов.

Брошенная американским банкиром российская модель утопила его Mercedes S400 в бассейне. Об этом в воскресенье, 15 октября, передает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что американец Гай Джентиле (Guy Gentile) и Кристина Кучма поссорились во время ужина в ресторане. Причиной стал отказ мужчины дать возлюбленной 50 тысяч долларов на открытие собственного бизнеса. Обиженная модель выплеснула ему в лицо чашку чая и вышла. Вскоре банкир получил сообщение с обещанием «сюрприза» на заднем дворе заведения, вышел и обнаружил свою машину в воде.

Джентиле рассказал, что в первый момент он испугался, что девушка может быть внутри, и даже не подумал об автомобиле. Однако потом он понял, что ее там нет, разъярился и написал заявление в полицию. «Я действительно любил ее и собирался жениться, но она зашла слишком далеко», — прокомментировал он.

На подъем автомобиля из воды потребовалось около четырех часов.

В 2014 году Кучма принимала участие во втором сезоне шоу «Холостяк» (канал ТНТ). До этого она участвовала в показах и работала фотомоделью.

Фото: «ВКонтакте» Christina Kuchma


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