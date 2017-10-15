Порномагнат предложил 10 млн долларов за импичмент Трампа
Издатель порножурнала Hustler выплатит эту сумму лбому, кто предоставит компрометирующую Трампа информацию.
Издатель журнала Hustler Ларри Флинт пообещал 10 миллионов долларов за любую информацию, которая может привести к импичменту президента США Дональда Трампа. Соответствующее объявление он разместил в номере газеты The Washington Post, который вышел в воскресенье, 15 октября.
Объявление занимает целую газетную полосу. В нем Флинт кратко излагает свои доводы в пользу отстранения Трампа от должности. В частности, издатель обвиняет президента США в «компрометировании внутренней и внешней политики конфликтом интересов вокруг его глобальной бизнес-империи», «сотнях лживых заявлений», «вопиющем непотизме» и «назначении недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности».
Кроме того, Флинт призвал выяснить, заключал ли Трамп какие-то сделки с русскими и не ставил ли он под угрозу интересы США ради защиты интересов собственного бизнеса.
«Импичмент будет грязным и спорным делом, но альтернатива — еще три года дестабилизирующей работы — хуже», — отметил Флинт. «Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев — сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно», — добавил он.
Сколько стоило размещение подобного объявления, в газете не уточнили. «Мы предоставляем рекламодателям все возможности, чтобы высказать свое мнение. Как правило, если реклама не нарушает закона, мы стараемся не устанавливать ограничения на длину сообщения или содержание», — пояснила пресс-секретарь издания Крис Коратти.
Как отмечает The Washington Post, это уже не первый случай, когда Флинт, который в ходе прошлогодней предвыборной гонки поддерживал Хиллари Клинтон, предлагает финансовое вознаграждение для того, чтобы сместить Трампа. Так, в 2007 году издатель разместил в The Washington Post объявление, в котором предложил миллион долларов за информацию, доказывающую наличие у Трампа сексуальных связей с кем-либо из членов Конгресса или государственными чиновниками.
Фото: Katy Winn / Associated Press, источник – Лента.ру
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