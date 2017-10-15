Возле Актау внедорожник врезался в верблюда

Машина врезалась в верблюда по дороге в аэропорт Актау, пишет «Лада».

ДТП произошло вечером 14 октября, около 20:30. Автомобиль Toyota Hilux сбил верблюда. Информация о происшествии на пульт дежурного скорой помощи поступила в 20:37.

Водитель 1962 года рождения, как сообщили в Мангистауской областной больнице, был госпитализирован в отделение нейрохирургии. Пассажир 1973 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Животное погибло.

В дорожной полиции подтвердили факт ДТП. Работает дознаватель.