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ФК «Окжетпес» выиграл команду Тараз со счётом 2:1

15 октября 2017, 19:42

Поддержать команду “Окжетпес “ приехал аким области Малик Мурзалин, который отметил, что на модернизированном поле теперь жители города могут увидеть не только игру синегорцев, но и женской сборной, детско-юношеской команды.

Игра на обновленном домашнем стадионе, поддержка большего числа болельщиков сегодня придали небывалую уверенность и силу команде “Окжетпес”, которая выиграла своего соперника со счётом 2:1.

Напомним, ранее здесь из-за неудовлетворительного качества натурального газона был введен запрет на проведение игр в рамках соревнований, проводимых Профессиональной футбольной лигой Казахстана и практически весь сезон футбольный клуб "Окжетпес" свои домашние матчи проводил на резервных стадионах гг.Астана и Щучинск. И вот накануне завершена реконструкция стадиона за счет спонсорской поддержки, где уложен искусственный газон последнего поколения «quality pro».


Поддержать команду “Окжетпес “ приехал аким области Малик Мурзалин, который отметил, что на модернизированном поле теперь жители города могут увидеть не только игру синегорцев, но и женской сборной, детско-юношеской команды. “Теперь мы рассчитываем, что число побед наших футболистов будет только расти», – сказал М.Мурзалин.

Кроме того, аким области в торжественной обстановке поздравил футбольную общественность региона со знаменательными юбилейными датами – 60-летием со дня основания кокшетауской команды «Торпедо» и 50-летием со дня завоевания её футболистами звания чемпионов Казахской ССР.



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