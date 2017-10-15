Ж.Туймебаев пробежал вместе с шымкентцами дистанцию в пять километров

Аким области отметил, что здоровье – это бесценное достояние каждого человека, тем самым призвал всех южноказахстанцев придерживаться здорового образа жизни.

Сегодня в Шымкенте прошел традиционный общегородской пробег «13 регион» - Вместе мы можем все!». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В мероприятии, организованном с целью пропаганды здорового образа жизни и массового спорта, приняли участие аким области Жансеит Туймебаев, аким города Габидулла Абдрахимов, секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев, председатель филиала партии «Нур Отан» города Шымкента Умирзак Мелдеханов, сотрудники акимата, профессиональные спортсмены, а также жители города. В целом, в мероприятии приняли участие 5 тысяч человек.





Стоит отметить, в этом году дистанция марафона была увеличена до полумарафонской. По словам организаторов фитнес-клуба «KASIET» и команды «13 регион», этот шаг сделан для того, чтобы в будущем внести данный марафон в общеказахстанский и международный спортивный календарь. Максимальная дистанция составила 21,1 км. Однако, для людей, которые только собираются бросить вызов себе, сохранились дистанции в 5 и 10 км.

Отметим, участники всех возрастов-более 3 тысяч человек вместе с акимом области с легкостью преодолели первую дистанцию от проспекта Кунаева, Байдибек би и завершая площадью Наурыз.

Аким области отметил, что здоровье – это бесценное достояние каждого человека, тем самым призвал всех южноказахстанцев придерживаться здорового образа жизни.





«Выражаю благодарность всем жителям города и молодежи, которые принимают участие в традиционном общегородском марафоне и вносят вклад в развитие массового спорта. Мы должны избегать от вредных веществ, представляющие опасность нашей жизни, и придерживаться здорового образа жизни. Подтверждением тому сегодняшний марафон, где принимают участие 5 тысяч человек. Если каждый из нас будет вносить свой вклад в развитие массового спорта, широкого пропагандировать здоровый образ жизни, то мы сможем до 2020 года увеличить численность занимающихся массовым спортом до 30 процентов. Следует подчеркнуть, что в этом году мы планируем довести эти показатели до 26 процентов», - сказал аким.

Затем глава региона наградил самого молодого и самого старшего участников забега.





В соревновании по 9 возрастным категориям 32 спортсмена став победителями, награждены благодарственным письмом от акима области и призовыми местами.

Стоит отметить, первым среди мужчин до финиша добежал участник под №39, 19-летний Галымжан Жумабаев. Среди женщин – 34-летняя участница под №225 Акмарал Мейирман. Традиционное мероприятие завершилось концертом на площади Наурыз.



