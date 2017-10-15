Завершены выборы президента Кыргызстана

Все избирательные участки Кыргызстана в 20.00 завершили работу, процесс голосования закончился. Теперь сотрудникам ЦИК предстоит подсчитать, кто станет новым президентом Кыргызстана, если не понадобится проводить второй тур голосования.

Всего на главный пост претендуют 11 человек. Их могло быть 13, но Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев взяли самоотвод, их фамилии зачеркнули. Также о снятии кандидатуры объявил Азимбек Бекназаров, но, так как он не подал заявление, его фамилия осталась в бюллетенях.

Изъявить свою волю могли 3 миллиона 25 тысяч 768 кыргызстанцев. Кстати, в разрезе по регионам большая часть избирателей находится в Бишкеке и Чуйской области — 819 019 человек.

Утро началось с известия ГКНБ о задержании экс-депутата Жогорку Кенеша Казыбека Шайымбетова.

Он подозревается в том, что с группой заговорщиков готовил массовые беспорядки с последующим захватом административных зданий. Это планировалось провернуть после оглашения итогов выборов президента КР.

Голосование началось в 8.00. Открылось 2 375 избирательных участков, 234 из них — в Бишкеке. За общественным порядком и безопасностью в усиленном режиме следили 9 384 милиционера.





Первым из руководства страны проголосовал президент Алмазбек Атамбаев с супругой. Затем, отвечая на вопросы журналистов, он сделал несколько важных заявлений. Президент заявил, что отмены итогов голосования не будет. Также он сказал, что власть "сажала и будет сажать" организаторов возможных беспорядков.

"У меня хватит времени до 1 декабря всех пересажать. Тем, кто хочет устраивать беспорядки, в тюрьмах места хватит", — подчеркнул глава государства.

Также он заметил, что у Кыргызстана есть право созвать внеочередное заседание глав государств ЕАЭС, если ситуация на границе с Казахстаном не улучшится. При этом подчеркнул, что Казахстан остается братской страной для КР.





Ближе к часу дня пресс-служба МИД Кыргызстана представила фотографии из других стран, где кыргызстанцы голосуют за президента. Всего за рубежом могут проголосовать 18 580 граждан.

Тем временем в Сети стали распространять видео, на котором показано, что чернила маркеров, которые используются в ходе голосования, якобы можно легко стереть.

На записи мужчина ставит галочку ручкой на листе бумаги, а затем с легкостью стирает чернила с помощью огня от зажигалки. В соцсетях многие пользователи начали делиться этим видео и рекомендовать кыргызстанцам приходить на избирательные участки со своими ручками.

Зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов, комментируя соответствующий вопрос, эту информацию опроверг.





В Ошской области женщина вынесла бюллетень с избирательного участка, ее задержали. По данным ЦИК, она является сестрой районного координатора одной из политических партий и вынесла бюллетень за пределы УИК с провокационной целью. Делом занялась милиция.

В 17.00 глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова заявила на пресс-конференции, что поступает информация о готовящихся вбросах бюллетеней при ручном подсчете.

К пяти вечера стало известно, что проголосовало уже 40 процентов избирателей.

Источник: Sputnik Кыргызстан. Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков