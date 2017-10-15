Аружан Саин попала в больницу в Шарм-эш-Шейхе
В результате инцидента на воде ее госпитализировали.
Во время отдыха в Египте пострадала общественный деятель Аружан Саин, передает корреспондент Zakon.kz.
Как сообщили очевидцы, Аружан отдыхала в отеле Sultan Gardens Resort. Около 12 часов дня по местному времени она при купании заплыла за буйки. Женщину сбила моторная лодка.
Пострадавшую вытащили из воды и госпитализировали. Свидетели происшествия отмечают, что состояние Аружан было удовлетворительным, она сама ходила и разговаривала.
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