Аружан Саин попала в больницу в Шарм-эш-Шейхе

В результате инцидента на воде ее госпитализировали.

Во время отдыха в Египте пострадала общественный деятель Аружан Саин, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили очевидцы, Аружан отдыхала в отеле Sultan Gardens Resort. Около 12 часов дня по местному времени она при купании заплыла за буйки. Женщину сбила моторная лодка.

Пострадавшую вытащили из воды и госпитализировали. Свидетели происшествия отмечают, что состояние Аружан было удовлетворительным, она сама ходила и разговаривала.