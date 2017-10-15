Анталья может стать местом съемок "Игры престолов"

Мэр пояснил, что у киностудии "Юниверсал" в Голливуде имеется территория площадью около 30 гектаров, и она полностью занята.

Власти южного турецкого города Анталья провели переговоры с создателями сериала "Игра престолов" и пригласили их провести съемки одного из сезонов на юге Турции. Кинопродюсеры популярной саги проявили "непосредственный интерес", пообещав часть сюжетов отснять в Анталье, сообщает newsturk.ru.

Мэр Антальи Мендерес Тюрель в рамках подготовки к кинофестивалю "Золотой апельсин", который стартует 21 октября, заявил, что курорт в скором времени станет "городом кино".

По его словам, проект создания масштабной киностудии, который был анонсирован в апреле 2016 года, вышел на финальную стадию.

"Мы ведем переговоры с иностранными инвесторами, интерес которых очень велик. Они готовы вкладываться как в строительство, так и в продвижение киностудий. В любом случае это проект будущего. Мы готовы доказать всем, что снимать кино в Турции выгодно", – заявил Тюрель журналистам.

По его словам, власти Антальи уже провели переговоры с создателями сериала "Игра престолов" о съемках одного из сезонов на юге Турции. Кинопродюсеры популярной саги, как заявил мэр, пообещали часть сюжетов отснять в Антальи.

"Турецкий Голливуд" предполагается построить на западе Антальи в районе Коньяалты вдоль реки Богачай, впадающей в Средиземное море. Там будут расположены кинопавильоны, а также установлено разноплановое техническое оборудование для обработки киноматериала и звука.

Мэр пояснил, что у киностудии "Юниверсал" в Голливуде имеется территория площадью около 30 гектаров, и она полностью занята. Кроме того, ее содержание довольно дорого обходится студии.

"У них больше нет свободных площадей, расширяться тоже некуда по причине высоких цен. Поэтому они предпочитают сотрудничать с другими студиями по всему миру. Мы же предоставим для кинематографистов 500 гектаров только для студийных помещений. Если к тому же будет принят закон о преференциях для киноиндустрии, о налоговых льготах для местных и иностранных студий, то конкурентов у Антальи не останется. К нам будут приезжать знаменитые актеры и режиссеры", – полагает Тюрель.