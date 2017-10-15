Предварительные итоги выборов президента Кыргызстана опубликовала ЦИК
Кандидат правящей партии Сооронбай Жээнбеков набрал 54,75% голосов.
Согласно предварительным результатам голосования на 22.30, лидером президентской гонки стал Сооронбай Жээнбеков. По данным Центральной избирательной комиссии, за него отдали голоса 54,75 процента избирателей. Cведения, поступающие на сервер ЦИК с автоматизированных считывающих устройств, непрерывно обновляются.
На второй строчке кандидат в президенты Омурбек Бабанов. Его поддержали 33,8 процента избирателей.
Третье место за Адаханом Мадумаровым. За него отдали голоса 6,47 процента кыргызстанцев.
Четвертая строчка у Темира Сариева — 2,57 процента.
Пятая строчка за Таалатбеком Масадыковым. За него отдали голоса 0,63 процента избирателей.
У Улукбека Кочкорова 0,50 процента голосов — это шестая позиция рейтинга.
На седьмом месте расположился Азимбек Бекназаров: 0,16 процента голосов.
Восьмая позиция за Арстанбеком Абдылдаевым. Ему удалось набрать 0,12 процента.
Девятым стал Арсланбек Малиев. За него отдали голоса 0,09 процента избирателей.
Предпоследнее место у Эрниса Зарлыкова — 0,09 процента голосов.
На последнем месте Токтайым Уметалиева — 0,09 процента голосов избирателей.
Против всех — 0,73 процента.
Источник: Sputnik Кыргызстан. Фото © Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
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