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Предварительные итоги выборов президента Кыргызстана опубликовала ЦИК

15 октября 2017, 23:16

Кандидат правящей партии Сооронбай Жээнбеков набрал 54,75% голосов.

Согласно предварительным результатам голосования на 22.30, лидером президентской гонки стал Сооронбай Жээнбеков. По данным Центральной избирательной комиссии, за него отдали голоса 54,75 процента избирателей. Cведения, поступающие на сервер ЦИК с автоматизированных считывающих устройств, непрерывно обновляются.

На второй строчке кандидат в президенты Омурбек Бабанов. Его поддержали 33,8 процента избирателей.

Третье место за Адаханом Мадумаровым. За него отдали голоса 6,47 процента кыргызстанцев.

Четвертая строчка у Темира Сариева — 2,57 процента.

Пятая строчка за Таалатбеком Масадыковым. За него отдали голоса 0,63 процента избирателей.

У Улукбека Кочкорова 0,50 процента голосов — это шестая позиция рейтинга.

На седьмом месте расположился Азимбек Бекназаров: 0,16 процента голосов.

Восьмая позиция за Арстанбеком Абдылдаевым. Ему удалось набрать 0,12 процента.

Девятым стал Арсланбек Малиев. За него отдали голоса 0,09 процента избирателей.

Предпоследнее место у Эрниса Зарлыкова — 0,09 процента голосов.

На последнем месте Токтайым Уметалиева — 0,09 процента голосов избирателей.

Против всех — 0,73 процента.

Источник: Sputnik Кыргызстан. Фото © Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев


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