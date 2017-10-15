Предварительные итоги выборов президента Кыргызстана опубликовала ЦИК

Согласно предварительным результатам голосования на 22.30, лидером президентской гонки стал Сооронбай Жээнбеков. По данным Центральной избирательной комиссии, за него отдали голоса 54,75 процента избирателей. Cведения, поступающие на сервер ЦИК с автоматизированных считывающих устройств, непрерывно обновляются.

На второй строчке кандидат в президенты Омурбек Бабанов. Его поддержали 33,8 процента избирателей.

Третье место за Адаханом Мадумаровым. За него отдали голоса 6,47 процента кыргызстанцев.

Четвертая строчка у Темира Сариева — 2,57 процента.

Пятая строчка за Таалатбеком Масадыковым. За него отдали голоса 0,63 процента избирателей.

У Улукбека Кочкорова 0,50 процента голосов — это шестая позиция рейтинга.

На седьмом месте расположился Азимбек Бекназаров: 0,16 процента голосов.

Восьмая позиция за Арстанбеком Абдылдаевым. Ему удалось набрать 0,12 процента.

Девятым стал Арсланбек Малиев. За него отдали голоса 0,09 процента избирателей.

Предпоследнее место у Эрниса Зарлыкова — 0,09 процента голосов.

На последнем месте Токтайым Уметалиева — 0,09 процента голосов избирателей.

Против всех — 0,73 процента.

Источник: Sputnik Кыргызстан. Фото © Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев