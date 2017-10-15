Бодипозитив в книге: очень соблазнительные и не худые

Итак, минутка бодипозитивизма — модный фотограф Виктория Джанашвили посвятила целую книгу нестандартной красоте. На всех снимках изображены не очень худые красивые женщины. Причем некоторые из них известные модели размера плюс, а другие — просто симпатичные активистки движения за любовь к себе и своему телу!

Десятки тысяч долларов на издание книги о том, что красота может быть разной, собрали сами «женщины в теле». Позировали пуэрториканская модель Дениз Бидо и Марина Булаткина, российская модель из Новосибирска.





Источник: bigpicture.ru