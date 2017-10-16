За пытки и мучительную смерть осужденного арестован сотрудник колонии в Караганде

По подозрению в организации пыток в отношении осужденного, который скончался от разрыва прямой кишки в колонии АК-159/7, судом Караганды арестован сотрудник колонии Виталий Зарецкий, передает МИА «Казинформ».

Также вывезены из колонии и переведены в следственный изолятор в новом статусе «подозреваемые» шестеро осужденных. Именно они, по версии следствия, пытали осужденного В. Чупина. Суд удовлетворил ходатайство специального прокурора управления Карагандинской области Габидена Жиенбаева об аресте капитана Зарецкого.

«В отношении Зарецкого Виталия Сергеевича избрана мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 146 УК «пытки, то есть умышленное причинение физических и психических страданий должностным лицом, с целью наказать пытаемого за действие, которое совершило оно, а также запугать и принудить его, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью и смерть потерпевшего», — сообщили в Казыбекбийском районном суде.

По словам супруги арестованного Виталия Зарецкого, на уроке английского языка в школе, которая функционирует внутри колонии, учительница исказила фамилию осужденного В. Чупина.

«В ответ он нагрубил педагогу, которая пожаловалась директору школы, являющейся родной тетей исполняющего обязанности начальника колонии Б. Шатаева. Директор уведомила об инциденте родственника», — рассказала Юлия Зарецкая.

По версии следствия, осужденный шутил в некорректной форме и мешал учительнице вести урок. Оперуполномоченный оперативного отдела колонии Виталий Зарецкий распорядился, чтобы Чупина перевели из четвертого отряда во второй, где старшим был осужденный Тимур Кирбаев. А затем, как полагает следствие, устно поручил Кирбаеву «наказать» Чупина. Согласно материалам дела, 11 марта Кирбаев и пятеро других осужденных затащили Чупина в подсобное помещение, где избили его деревянной дубинкой и пытали электрическим током. Затем Кирбаев натянул на веник презерватив и ввел его в анальное отверстие. После пыток в извращенной форме он отпустил Чупина. Спустя 8 дней, 19 марта, Чупин скончался от разрыва прямой кишки, кровотечения и тяжелой интоксикации организма.

«Налицо — халатность начальника отряда. Осужденный 8 дней медленно умирал. У него была рвота с кровью, кал попадал в организм и отравлял его. Когда осужденный уже не мог вставать, его увезли в больницу города Шахтинск, где он скончался», — говорит Юлия Зарецкая.

После смерти Чупина задержаны осужденный Тимур Кирбаев и пятеро других осужденных — Е. Флотский, Д. Крушинский, Н. Тюков, М. Коваль и К. Жарасбаев. В частности, Кирбаев заявил, что именно и.о. начальника колонии Шатаев дал распоряжение наказать Чупина за то, что тот нарушал в школе порядок. Кстати, исполняющий обязанности начальника колонии Б. Шатаев уже привлечен к дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля и дисциплины в учреждении, приведшем к пыткам и смерти человека внутри колонии — понижен в должности.

«Не мой муж подписал приказ о переводе погибшего осужденного из четвертого отряда во второй, а начальник колонии. Именно у него был мотив наказать осужденного за плохое поведение на уроке в школе, поскольку директором школы является его родная тетя, которой в образовательном процессе мешал осужденный», — говорит супруга капитана Юлия Зарецкая.

Адвокат арестованного капитана обратился с апелляционной жалобой в Карагандинский областной суд с просьбой отменить меру пресечения «содержание под стражей».

Дата слушаний не назначена.