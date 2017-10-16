11 фактов о Сооронбае Жээнбекове
По предварительным данным ЦИК Кыргызстана, за Жээнбекова проголосовало больше 50 процентов избирателей,принявших участие в выборах.
По предварительным данным ЦИК, в президентской гонке в Кыргызстане лидирует Сооронбай Жээнбеков.
Sputnik Кыргызстан собрал 11 фактов о лидирующем кандидате.
- В интервью одной из газет он заявил, что "в жизни ни во что не верит, кроме Аллаха".
- Был преподавателем русского языка в Узгене.
- Считает идеалом политика АбсаматаМасалиева — председателя Верховного Совета Киргизской ССР и первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР№
- Третий сын в многодетной семье Шарипа Жээнбекова из Кара-Кульджи. Старший, Канторо,занимается наукой и далек от политики — он доктор наук, профессор и президент Джалал-Абадского университета экономики и предпринимательства. Второй, Жусупбек, работает послом в Кувейте. Четвертый, Асылбек, теперь уже экс-спикер парламента. Пятый, Жыргалбек, живет на малой родине. Младший и ныне покойный Искендер Жээнбеков считался хорошим юристом — в 28 лет он стал прокурором Ошской области. Также у новоиспеченного премьер-министра есть две сестры.
- Во время событий 7 апреля 2010 года братья Жээнбековы, рискуя карьерами и жизнью, принимали участие в митингах в Оше.
- Сооронбай Жээнбеков трижды избирался депутатом Жогорку Кенеша. В Собрании народных представителей (верхняя палата парламента) возглавлял Комитет по аграрным делам.
- Ему 58 лет, есть сын и дочь. Семейную жизнь не афиширует.
- В апреле 2016 года, когда кандидатуру Жээнбекова на пост главы кабмина утверждали в парламенте, он заявил, что ему "даже не снилось, что он станет премьер-министром".
- Будучи министром сельского хозяйства, в одном из интервью в 2007 году призывал крестьян не ждать помощи от государства, а полагаться на свои силы. Жээнбеков советовал фермерам объединяться в кооперативы.
- Дольше всего на одном месте работал на госслужбе — пять лет возглавлял Ошскую областную администрацию.
- Самая запомнившаяся фраза: "Чыкэшикке!", что переводится как "Выйди вон!". Ее Сооронбай Жээнбеков адресовал замдиректора Госагентства архитектуры и строительства Алмазбеку Абдыкарову, заявив, что тот не подготовился к мероприятию.
Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков
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