Что известно о семье и доходах Жээнбекова

Новоиспеченным президентом Кыргызстана, скорее всего, станет Сооронбай Жээнбеков - выдвиженец от партии СДПК и протеже пока еще действующего главы государства Алмазбека Атамбаева. Kaktus.media решил вспомнить биографию Сооронбая Шариповича, а также подробнее узнать состав его семьи и чем занимаются его родственники.

Биография Сооронбая Жээнбекова

Жээнбекову 58 лет, и он из Кара-Кульджинского района Ошской области. В 1976 году работал учителем русского языка. С 1996 года началась его политическая карьера. Он был три раза депутатом ЖК и министром сельского хозяйства. После 2010 года возглавил Ошскую область. Побывал первым заместителем руководителя Госкадровой службы, руководителем аппарата президента. С апреля 2016-го по август этого года руководил правительством. После он стал кандидатом в президенты.

Кто его жена и дети?

Жену Жээнбекова зовут Айгуль. Кто она по профессии, неизвестно. Она домохозяйка. У четы Жээнбековых двое детей: сын и дочь.





Дочь Бактыгуль учится в КРСУ. В прошлом году вышла замуж. Зятем стал сын депутата Алиярбека Абжалиева - Атабек.





У Жээнбекова есть один внук - Алиаскар. Сооронбай Жээнбеков держит свою семью в тени.





А как насчет родственников и сестер?

В семье, где родился Сооронбай Жээнбеков, было 10 детей. Старший брат Канторо Токтомаматов (ему было 69 лет) недавно скончался. Он был доктором экономических наук, ректором Джалал-Абадского госуниверситета.

Младший брат Асылбек Жээнбеков (53 года) был спикером ЖК V созыва, сейчас остался депутатом от фракции СДПК. Из-за того что Сооронбай в 2016 году стал премьером, Жээнбекову-младшему пришлось расстаться с креслом торага. На своем посту он прославился тем, что создал намазкану в здании парламента. Несмотря на то что он младший в клане, считается самым влиятельным.

Еще один брат - Жусупбек - носит фамилию Шарипов. Ему 62 года, и он Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Кувейте, Марокко, Иордании и Бахрейне. Младший брат Искендер Жээнбеков уже умер. Жыргалбек Жээнбеков живет в Ошской области.

О его сестрах ничего неизвестно.

Чем владеет Жээнбеков?

По декларации о доходах, Жээнбеков в прошлом году заработал 870 тыс. и 1 сом. Он также указал, что владеет домом в 160 кв. м, дачей в 60 кв. м и земельными участками сельхозназначения площадью 48,04 га. Есть у него 1 700 яблонь, 2 тыс. тополей и вагон-домик, а также трактор МТЗ-80. При этом непонятно, прибавилось ли проданное имущество в доходах или его просто отдали.

Родственники Жээнбекова заработали гораздо больше - 2,4 млн сомов. У них есть квартира (64 кв. м) и земельный участок сельскохозяйственного назначения в 10 га. Еще в прошлогоднем отчете числились пастбища в 66,6 га. Изучение декларации показало, что данные пастбища находились не в собственности, а были взяты в 2015 году близкими родственниками в аренду. Теперь этой аренды нет.

В чем и где отличился Жээнбеков?

Самым громким кейсом Жээнбекова стала фраза "Чык эшикке", произнесенная 20 июня на заседании, посвященном теме ликвидации последствий ЧС в Чон-Алайском и Кадамджайском районах, где произошли землетрясения. На вопрос Жээнбекова глава Госстроя Алмазбек Абдыкаров не смог ответить. Жээнбеков выставил его за дверь.

Данная фраза "Чык эшикке" стала интернет-мемом.





Смотрите также: 11 фактов о Сооронбае Жээнбекове



