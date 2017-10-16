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Токаев прокомментировал выборы президента Кыргызстана

16 октября 2017, 01:48

Глава Сената считает Жээнбекова опытным политиком.

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал выборы нового президента Кыргызстана, передает Zakon.kz.

Напомним, что 15 октября состоялись выборы президента в Кыргызской Республике, на данный момент, по данным ЦИК, лидирует кандидат правящей Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.

«Президентом дружественного Кыргызстана избран опытный политик С. Жээнбеков, понимающий важность всестороннего сотрудничества с Казахстаном», - написал Токаев в Twitter.


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