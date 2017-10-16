Бросившая Аршавина жена "объявила" об уходе футболиста из "Кайрата"
16 октября 2017, 06:17
За алматинский клуб россиянин выступает с 2016 года.
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" может стать последним клубом в карьере бронзового призера Евро-2008 российского полузащитника Андрея Аршавина, сообщает Vesti.kz.
Сам 36-летний футболист еще не объявил, когда уйдет из футбола, но за него это сделала его бывшая жена Алиса Казьмина. По ее словам, Аршавин не станет продлевать контракт с "Кайратом", который истекает через два месяца, и, по всей видимости, завершит карьеру.
"Давайте будем говорить о наших отношениях, когда он закончит в футболе. Это случится через два месяца. Поверьте, думаю, это случится с "Кайратом" уже скоро", - сказала Казьмина в интервью Life.ru.
12 октября стало известно, что Аршавин и Казьмина расстались. Это произошло спустя год после бракосочетания. Инициатором выступила жена. Как позже она призналась, всему виной стала измена футболиста.
Напомним, Аршавин перешел в "Кайрат" в 2016 году. Его контракт с алматинским клубом истекает в декабре этого года. Ранее технический директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий сообщил о том, что клуб обсудит вопрос продления соглашения по окончании текущего сезона. По его словам, все будет зависеть от желания и состояния здоровья футболиста.
В карьере Аршавина также были выступления за краснодарскую "Кубань", санкт-петербургский "Зенит" (в 1999-2008, 2012, 2013-2015 годах) и лондонский "Арсенал" (2009-2013).
Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
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