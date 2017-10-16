Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 276 человек

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Как сообщалось ранее, в результате взрыва погиб 231 человек, еще не менее 275 получили ранения.





"К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки "Аш-Шабаб"* в Могадишо", — сообщил министр в Twitter.





В то же время агентство Рейтер сообщает, что никто не брал ответственности за произошедшее.



