Дычко поднялся на 40 позиций в рейтинге BoxRec

16 октября 2017, 06:54

Теперь занимает 641-е место.

Казахстанский боксер Иван Дычко (2-0, 2 КО) одержал вторую победу на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

В рамках вечера бокса на арене A La Carte в Тампе (США, штат Флорида) он в третьем раунде нокаутировал американского дебютанта Родригеса Кейджа (0-1).

Эта победа позволила Дычко подняться в рейтинге супертяжелого веса авторитетного сайта BoxRec.com на 40 позиций и теперь занимает 641-е место.

Фото: sports.kz


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