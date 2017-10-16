Дычко поднялся на 40 позиций в рейтинге BoxRec
16 октября 2017, 06:54
Теперь занимает 641-е место.
Казахстанский боксер Иван Дычко (2-0, 2 КО) одержал вторую победу на профи-ринге, сообщает Sports.kz.
В рамках вечера бокса на арене A La Carte в Тампе (США, штат Флорида) он в третьем раунде нокаутировал американского дебютанта Родригеса Кейджа (0-1).
Эта победа позволила Дычко подняться в рейтинге супертяжелого веса авторитетного сайта BoxRec.com на 40 позиций и теперь занимает 641-е место.
Фото: sports.kz
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