Дычко поднялся на 40 позиций в рейтинге BoxRec

Казахстанский боксер Иван Дычко (2-0, 2 КО) одержал вторую победу на профи-ринге, сообщает Sports.kz





В рамках вечера бокса на арене A La Carte в Тампе (США, штат Флорида) он в третьем раунде нокаутировал американского дебютанта Родригеса Кейджа (0-1).





Эта победа позволила Дычко подняться в рейтинге супертяжелого веса авторитетного сайта BoxRec.com на 40 позиций и теперь занимает 641-е место.





Фото: sports.kz



