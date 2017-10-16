Названы самые пожароопасные районы Алматы

Ущерб от пожаров за первые 9 месяцев этого года в Алматы составил более 99 миллионов тенге.

В ДЧС Алматы рассказали о наиболее частых причинах пожаров, количестве людей, погибших в пожарах и назвали районы, где чаще всего происходят возгорания, передает МИА «Казинформ»





«В Алматы с начала года в чрезвычайных ситуациях погибло 17 человек, случилось 475 пожаров. Чаще всего возгорания происходят в жилом секторе, это 55 процентов всех пожаров. По районам лидером по пожарам является Алатауский - здесь за 9 месяцев этого года зафиксировано 74 пожара, далее следует Бостандыкский - 71 пожар. Реже всего «жареный петух» клюет жителей Наурызбайского района - 36 пожаров», - рассказывает официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.





ДЧС Алматы констатирует, что наиболее частыми причинами пожаров в этом году становились неосторожное обращение с огнем (138 пожаров), нарушение правил монтажа и эксплуатации электроприборов (129 пожаров), третью строчку печальной статистики делят поджог и неправильная эксплуатация бытовых электроприборов (по 60 пожаров). Как видно, львиная доля пожаров возникает вследствие небезопасных действий самого человека. Ущерб от пожаров за первые 9 месяцев этого года в Алматы составил более 99 миллионов тенге.



