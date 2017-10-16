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Журналист устроил экстренный прямой эфир ради домашней кошки

16 октября 2017, 07:38

Репортер заявил зрителям, что это «точно не та самая гигантская кошка», после чего закончил прямое включение.

Репортер американского телеканала Fox 13 Скотт Мадаус (Scott Madaus) вышел в прямой эфир во время выпуска новостей ради репортажа о гуляющей по городу пуме, но показал зрителям лишь домашнюю кошку, передает Лента.ру.

Житель города Хернандо (штат Миссисипи, США) опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлел «гигантскую кошку» рядом с местным рестораном. Журналисты посчитали, что история годится для прямого репортажа и узнали от экспертов, что, вероятно, очевидец встретил пуму.

Мадаус прибыл на место и сообщил продюсеру, что готов к экстренному прямому эфиру с места событий. Он рассказал о произошедшем, после чего оператор навел камеру на обычную домашнюю кошку. Репортер заявил зрителям, что это «точно не та самая гигантская кошка», после чего закончил прямое включение.

Репортаж привлек внимание пользователей соцсетей. Они начали потешаться над журналистом и уверяли, что домашнее животное — лишь дублер пумы.

Фото: скриншот

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