Саакашвили допустил, что украинские власти его убьют

Саакашвили призвал сторонников выйти 17 октября на акцию перед Верховной Радой в поддержку антикоррупционных реформ. Среди требований активистов — создание антикоррупционного суда, принятие нового закона о выборах и отмена депутатской неприкосновенности.





Кроме того, Саакашвили обвинил президента Порошенко в клептократии, заявив что ему некогда заниматься Украиной из-за активного ведения бизнеса.



