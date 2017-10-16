В сети появился промо-ролик к реваншу Головкин-Альварес

Ожидается, что он состоится 5 мая.

Youtube-канал The Fight Game опубликовал видео, посвященное возможному реваншу Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.





Ожидается, что он состоится 5 мая. В списке городов, претендующих на право принять второй бой, — Лас-Вегас, Нью-Йорк и Даллас.





Напомним, первый бой Головкин — Альварес, который состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе, завершился ничьей.



