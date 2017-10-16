Как девушка из Шымкента работала с Леди Гагой и Блейк Лайвли

Двадцатидвухлетняя уроженка Шымкента Шахноза Нишанкулова проявила недюжинную деловую хватку: после переезда в Канаду девушка несколько лет работала в крупных компаниях, а затем открыла свой бизнес. Ее клиентами уже стали известные канадские блогеры и звезды мировой величины, - передает МИА «Казинформ»





«Не терять ни минуты», - такую цель поставила для себя Шахноза Нишанкулова после окончания Шымкентской гимназии №8. Решив на семейном совете, что знание английского не должно пропадать, девушку отправили учиться в один из самых известных вузов Канады - университет Британской Колумбии в городе Ванкувер по специальности «Коммерция». Параллельно с учебой, чтобы заработать себе на жизнь, она начала работать в крупных иностранных компаниях.





«Учебу мне оплатили родители, но почти все время я работала. Сначала устроилась консьержем в отель компании Disney, там же в университете Disney брала уроки менеджмента, затем трудилась продавцом-кассиром в магазинах Swarovski и Victoria's Secret. А потом попала в крупное кадровое агентство, где и заработала начальный капитал для открытия своего дела, а также купила подержанный автомобиль», - вспоминает Шахноза.





После окончания учебы в мае 2017 года, Шахноза вместе с подругой - канадкой решили открыть совместный бизнес - мобильную студию автозагара. Инвестором выступил друг.





«Канада - холодная страна, здесь мало солнечных дней. Поэтому автозагар среди местных жителей очень популярен. Так как у нас не было опыта в этой сфере, мы выкупили франшизу известной в Торонто органической компании. Она обошлась мне в шесть тысяч канадских долларов. Я вложила свои две тысячи, остаток взяла в долг под проценты. Столько же вложила подруга. И теперь ежемесячно выплачиваю роялти. К счастью, клиенты пошли сразу. Мы делаем не только загар, но и контуринг для бодибилдеров».





Спустя пару месяцев после открытия за услугами стали обращаться звездные клиенты. Сначала популярные блогеры и любители фитнеса, затем голливудские звезды.





«День, когда мне позвонили от Леди Гага, я помню как вчера. Я готовила ее к концерту тура «Joanne» в Ванкувере, приехала к ней в отель. Оказалось, что она уже обращалась в филиал нашей компании в Торонто в 2011 году. Она была очень вежлива и профессиональна. Я со своей стороны тоже старалась держаться максимально профессионально, не просить о селфи и так далее. К тому же она стояла передо мной обнаженной! Позже я приехала к ней на концерт... Мы также работали с известной голливудской актрисой Блейк Лайвли», - делится Шахноза.





Она признается, студия загара - только начало. Впереди у нее большие планы - привезти свою компанию в Казахстан, и стать международным бизнес-коучем по технике повышения эффективности продаж. В этом ей помогут не только полученные в университете знания, но и шымкентский бэкграунд.





«Мне кажется моя Шымкентская хватка мне еще как помогла, так как я очень общительная, шустрая, стараюсь везде сэкономить. В моем бизнесе главное - наладить хорошие отношения с клиентами, мы стараемся не тратиться на рекламу, наши клиенты должны к нам возвращаться. И все это через построение отношений, чему меня научил Восток, Казахстан».





Сайра Амантаева



