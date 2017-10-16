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Медики рассказали, как окрашивание волос связано с заболеванием раком

16 октября 2017, 08:41

У женщин с окрашенными волосами этот диагноз ставится на 14% чаще.

Окрашивание волос чаще шести раз в год увеличивает вероятность заболеть раком молочной железы. Об этом заявил врач лондонской больницы Princess Grace Hospital профессор Кефан Мокбел, передает РИА Новости.

Врач изучил истории болезни пациенток, страдающих от рака груди, и пришел к выводу, что у женщин с окрашенными волосами этот диагноз ставится на 14% чаще.

"Наши исследования выявили статистическую связь между воздействием красителей для волос и возникновением онкологического заболевания молочной железы. Я бы рекомендовал уменьшить воздействие на волосы синтетических красителей до 6 раз в год и регулярно проходить обследование у специалистов", — заявил врач.

По его словам, предпочтительнее выбирать средства, которые содержат минимальную концентрацию ароматических аминов. В то же время красители, которые состоят из натуральных растительных ингредиентов, таких как шиповник или ревень, вряд ли опасны для здоровья.

Ранее ученые Фламандского института биотехнологий пришли к выводу, что высокое потребление сахара раковыми клетками стимулирует активный рост злокачественной опухоли. В отличие от здоровых клеток раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы. Этот феномен запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.

Фото: Fotolia / Tyler Olson

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